10.06.2024 17:44 19-Jähriger kollidiert mit Fußgängerampel: Waren Drogen Schuld?

In der Nacht zu Sonntag kollidierten ein 19-Jähriger und sein 17-jähriger Beifahrer in einem Peugeot in Mönchengaldbach mit einer Fußgängerampel.

Von Jonas Reihl

Mönchengladbach - Diese Spritztour werden sich zwei Mönchengladbacher Teenies wohl anders vorgestellt haben: In der Nacht zu Sonntag (9. Juni) kollidierten ein 19-Jähriger und sein 17-jähriger Beifahrer in einem Peugeot mit einer Fußgängerampel. An dem Peugeot 206 und der Fußgängerampel entstanden erhebliche Sachschäden. © Polizei Mönchengladbach Die beiden Jugendlichen waren mit dem schwarzen Wagen um kurz nach Mitternacht auf der Kreuzung Erzbergerstraße/Korschenbroicher Straße unterwegs, als der 19-jährige Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf einer Verkehrsinsel erst mit einem Straßenschild und anschließend mit der Ampel kollidierte. Glück im Unglück: Beide Insassen des Peugeot 206 blieben bei dem Crash unverletzt. Es entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden sowohl an dem Fahrzeug als auch auf der Verkehrsinsel. Warum der junge Mann sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren konnte, ist nach Polizeiangaben noch nicht abschließend geklärt. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 19-Jährigen lieferte jedoch einen positiven Befund. Polizeimeldungen Pferde-Schänder schlägt gleich doppelt zu: Fahndung läuft! Er wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem wurde sein Führerschein vorerst sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

