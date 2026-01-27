20 Eier statt Bargeld: Hungrige Einbrecher plündern Kühlschrank

Wüstenrot - Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in Wüstenrot (Landkreis Heilbronn). Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag in eine Wohnung ein, ignorierten jedoch Geld und Wertsachen.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu einer Dachgeschosswohnung. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Zwischen 11 und 16 Uhr nutzten der oder die Täter eine günstige Gelegenheit in der Löwensteiner Straße. Durch eine unverschlossene Haustür gelangten sie ungehindert in ein Mehrfamilienhaus.

Nachdem sie die Eingangstür der Dachgeschosswohnung gewaltsam aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Obwohl sich in der Wohnung wertvolle Gegenstände befanden, verschwanden diese nicht. Die Beute der Einbrecher bestand stattdessen aus Schokolade, Toastbrot und insgesamt 20 Eiern aus dem Kühlschrank.

Der Sachschaden an der aufgebrochenen Wohnungstür kann noch nicht genau beziffert werden. Das Motiv der Diebe ist ebenfalls unbekannt.