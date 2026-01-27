Lieblos entsorgt: Toter Hund neben Altkleidercontainer entdeckt

Friedberg - Ein toter Hund ist in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) neben einem Altkleidercontainer gefunden worden.

Neben einem Altkleidercontainer wurde ein toter Hund abgelegt. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, reddogs/123RF

Hinweise auf einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz liegen nicht vor, teilte die Polizei mit.

Bislang gehen die Beamten davon aus, dass das eines natürlichen Todes gestorbene Tier illegal am Altkleidercontainer entsorgt wurde.

Ein totes Haustier im Müll oder auf öffentlichen Flächen zu entsorgen, sei eine Ordnungswidrigkeit, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise zum Vorfall.

Tote Haustiere wie Hunde, Katzen oder anderen Kleintiere können über Tierärzte, Tierkrematorien oder Tierfriedhöfe würdevoll bestattet werden.