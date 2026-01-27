Fälle nehmen plötzlich überhand: Polizei warnt Bevölkerung vor Autodieben
Halle (Saale) - Die Polizei warnt alle Autobesitzer in den Hallenser Stadtteilen Landrain, Paulusviertel, Neustadt sowie in der südlichen Innenstadt vor erhöhter krimineller Aktivität.
Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, sind die Straftaten zum Nachteil von Hallenser Autobesitzern seit Jahresbeginn stark gestiegen.
In den meisten Fällen brachen die bislang unbekannten Täter durch das Einschlagen der hinteren Seitenscheiben in die Fahrzeuge ein. Dabei haben sie es wohl nicht auf die im Inneren befindlichen Wertsachen, sondern auf den Wagen an sich abgesehen.
"Insgesamt wurden bislang elf Fahrzeuge komplett gestohlen", so Junghans. Dazu kommen drei Einbrüche mit erheblichem Sachschaden sowohl an den hinteren Fenstern als auch im Innenraum.
Der Sprecher weiter: "Auffällig ist, dass ein Großteil der Taten jeweils in den Nachtstunden von Sonntag auf Montag begangen wurde."
Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei die Bevölkerung nun um erhöhte Aufmerksamkeit sowie Zeugenhinweise zu den bisherigen Taten.
Das sind die Präventionshinweise der Polizei:
- Stellt Euer Fahrzeug in gut beleuchteten und frequentierten Bereichen ab!
- Nutzt, sofern vorhanden, abgeschlossene Garagen und/oder bewachte Parkflächen!
- Vergewissert Euch stets, dass Euer Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist!
- Mechanische Sicherungen wie Lenkrad- oder Pedalsperren und/oder Alarmanlagen wirken abschreckend!
- Überprüft Euer Fahrzeug regelmäßig auf Manipulationsspuren, insbesondere im Innenraum!
- Meldet verdächtige Personen oder ungewöhnliche Handlungen an Fahrzeugen unverzüglich der Polizei!
- Der Einbau von Ortungssystemen (Trackern) kann im Diebstahlsfall die Wiederauffindung des Fahrzeugs unterstützen!
Wer etwas zu den Tätern weiß oder auffällige Beobachtungen gemacht hat, kann diese unter der Nummer 03452241291 melden.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa