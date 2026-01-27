Fälle nehmen plötzlich überhand: Polizei warnt Bevölkerung vor Autodieben

Halle (Saale) - Die Polizei warnt alle Autobesitzer in den Hallenser Stadtteilen Landrain, Paulusviertel, Neustadt sowie in der südlichen Innenstadt vor erhöhter krimineller Aktivität.

In Halle häufen sich derzeit die Einbrüche in Autos. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, sind die Straftaten zum Nachteil von Hallenser Autobesitzern seit Jahresbeginn stark gestiegen.

In den meisten Fällen brachen die bislang unbekannten Täter durch das Einschlagen der hinteren Seitenscheiben in die Fahrzeuge ein. Dabei haben sie es wohl nicht auf die im Inneren befindlichen Wertsachen, sondern auf den Wagen an sich abgesehen.

"Insgesamt wurden bislang elf Fahrzeuge komplett gestohlen", so Junghans. Dazu kommen drei Einbrüche mit erheblichem Sachschaden sowohl an den hinteren Fenstern als auch im Innenraum.

Der Sprecher weiter: "Auffällig ist, dass ein Großteil der Taten jeweils in den Nachtstunden von Sonntag auf Montag begangen wurde."

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei die Bevölkerung nun um erhöhte Aufmerksamkeit sowie Zeugenhinweise zu den bisherigen Taten.