20-Jähriger liegt blutüberströmt vor Bahnhofsgebäude: Zwei Männer festgenommen

Zella-Mehlis - In Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Samstagabend offenbar ein Streit zwischen drei Männern eskaliert.

Die Polizei konnte zwei Männer festnehmen und versucht nun, die Umstände der Gewalttat zu klären. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Das Trio befand sich gegen 22.30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in der Suhler Straße.

Ein Passant, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort war, sah die Männer und als er wenige Augenblicke später wieder in deren Richtung schaute, lag ein 20-Jähriger blutüberströmt am Boden, erklärte die Polizei am Montagmittag.

Die anderen beiden Personen, ein 30-Jähriger sowie ein 31-Jähriger, flüchteten anschließend in Richtung eines Industriegebietes. Sie konnten allerdings von der Polizei gestoppt und festgenommen werden.

Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aus welchem Grund die Situation derart eskalierte, ist unklar. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall vor dem Bahnhofsgebäude machen können.