21-jährige Frau liegt bewusstlos an Ampel-Kreuzung, dann wird's kurios

Wöllstein - Das war so nicht abzusehen! In der Nacht zum Sonntag kam es im rheinland-pfälzischen Wöllstein zu einem kuriosen Polizeieinsatz .

Ein medizinischer Notfall entpuppte sich im rheinland-pfälzischen Wöllstein anders als zunächst erwartet. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Laut einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Alzey ging gegen Mitternacht ein Anruf von aufmerksamen Zeugen bei der Rettungsleitstelle ein.



Diese hatten eine bewusstlose Dame an einer Ampel an der Einmündung Kreuznacher Straße/Gau-Bickelheimer Straße entdeckt. Man ging also von einem medizinischen Notfall aus.

Sofort machten sich die Einsatzkräfte samt Rettungswagen auf den Weg zu besagter Stelle. Dort stellte sich die Situation nach kurzer Ermittlung allerdings anders dar, als im ersten Moment erwartet.

Demzufolge war die 21-Jährige bis zu Straßeneinmündung nämlich mit ihrem Auto gefahren, obwohl ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest 1,38 Promille ergab.

Mithilfe der Versorgung des Rettungsdienstes erfreut sich die Frau mittlerweile wieder bester Gesundheit. Ihren Führerschein ist sie aber vorerst los und auch ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet.