31.10.2023 12:29 21-Jähriger leistet sich Wortgefecht auf Parkplatz und wird mit Waffe bedroht

Zu einem heftigen Vorfall ist es an der Heiligenhauser Straße in Velbert am Montagabend gekommen.

Von Florian Fischer

Mettmann - Zu einem heftigen Vorfall ist es am Montagabend an der Heiligenhauser Straße in Velbert gekommen. In Velbert wurde ein 21-jähriger Mann mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild) © picture alliance / Bernd Thissen/dpa Demnach stand ein 21-jähriger Mann aus Wuppertal gegen 19.25 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants, wie die Polizei berichtet. Plötzlich lief ein unbekannter Mann an ihm vorbei und beschwerte sich darüber, wie der 21-Jährige geparkt habe und dass er dort nicht vorbeikommen würde. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern, und der Unbekannte drohte dem jungen Mann sogar Gewalt an. Als der 21-Jährige immer noch nicht reagierte, zog der Mann eine Waffe, sodass der Wuppertaler sich umgehend mit seinem Auto aus dem Staub machte. Polizeimeldungen Bewaffneter Mann löst Großeinsatz aus Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,83 bis 1,85 m groß

dünne Figur

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit einer braunen Jacke und Jeans

trug eine Aldi-Tüte

sprach mit Akzent Solltet Ihr etwas von dem Vorfall mitbekommen haben und eventuell Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können, meldet Euch telefonisch unter 020519466110 bei der Polizei Velbert.

Titelfoto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa