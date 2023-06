21-Jähriger will mit VW Touran driften, aber das geht total schief

Der Drift-Versuch mit dem VW Touran ging für den 21-Jährigen gehörig schief: Totalschaden. © Polizeidirektion Landau

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz schilderte, was genau da am frühen Sonntagmorgen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Stadt am Rhein passiert ist.

Demnach war der 21-Jährige mit einem ebenfalls 21 Jahre alten Freund auf dem Beifahrersitz in Germersheim unterwegs, als er gegen 0.30 Uhr auf die Idee kam, den VW ein wenig driften zu lassen.

Das allerdings misslang gründlich. Das Manöver missglückte, der Fahrer verlor die Kontrolle über den Touran und das Auto rutschte in eine geparkte Mercedes-E-Klasse.

Dabei entstand laut dem Sprecher der Polizei ein Schaden von mindestens 14.000 Euro, der VW Touran ist nur noch Schrott. Außerdem erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen.