22 Automaten-Sprengungen durchgeführt: Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

In den Niederlanden wurden fünf Tatverdächtige festgenommen, die für 22 Geldautomaten-Sprengungen verantwortlich sein sollen. (Archivbild) © Rene Priebe/dpa

In den Niederlanden habe es neun Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Die fünf Tatverdächtigen sollen bei Sprengungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und in Luxemburg mehr als eine Million Euro erbeutet und einen Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro verursacht haben.

Die Festgenommenen sind demnach zwischen 23 und 38 Jahren alt. Sie sollen als ausführende Täter oder als Hintermänner für insgesamt 22 Sprengungen zwischen Mai 2021 und August 2022 verantwortlich sein.

Dem Einsatz waren laut dem BKA länderübergreifende Ermittlungen vorausgegangen. Die fünf Personen würden einem niederländischen Haftrichter vorgeführt, hieß es.