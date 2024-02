22-Jähriger bewirft Passanten und Polizisten mit Flaschen: Zwangseinweisung!

Schönebeck - Am frühen Dienstagmorgen randalierte ein psychisch auffälliger Mann im Salzlandkreis. Der 22-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht.

Im Salzlandkreis bewarf ein junger Mann fremde Passanten mit Glasflaschen. (Symbolbild) © 123rf/alfastudio

Die Polizei wurde kontaktierte, weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) "an seinem Wohnungsfenster stand und lautstark lamentierte".

Aus seinem offenen Fenster heraus pöbelte er zudem Passanten an und bewarf sie mit Flaschen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Schon beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte laute Musik und Beleidigungen des 22-Jährigen.

Da die Polizisten den Störenfried nicht beruhigen konnten, sperrten sie den Ort ab und öffneten mithilfe der Feuerwehr seine Wohnungstür.

Die Beamten wurden in der Wohnung erneut überschwänglich beleidigt. Ein Notarzt konnte vor Ort einschätzen, dass der junge Mann psychisch auffällig war und ordnete eine Zwangseinweisung in eine Fachklinik an.

Zudem fanden die Polizisten mehrere Drogen in seiner Wohnung vor, die allerdings wohl nichts mit dem Vorfall zu tun hätten.