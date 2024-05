20.05.2024 17:53 6.466 Toter Jogger auf Weg in Pirna gefunden!

Todesfall in Pirna! Am Sonntagabend wurde ein 41-Jähriger leblos auf einem Weg am Leichtathletik-Stadion gefunden.

Von Maximilian Schiffhorst

Pirna - Todesfall in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)!

Nach dem Tod eines Joggers (41) in Pirna muss nun die Ursache geklärt werden. Eine Straftat schließt die Polizei aus. © Marko Förster Am gestrigen Sonntagabend wurde gegen 20.30 Uhr ein Jogger (41) leblos auf einem Weg am Leichtathletik-Stadion (Rottwerndorfer Straße) gefunden. Ersten Angaben zufolge haben hinzugerufene Rettungskräfte den 41-Jährigen unter Reanimationsmaßnahmen ins Pirnaer Klinikum gebracht. Dort hätte letztlich nur noch sein Tod festgestellt werden können. Wie ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, liegt kein Hinweis auf eine Straftat vor. Es werde derzeit von einem gesundheitlichen Problem ausgegangen. In einem obligatorischen Todesermittlungsverfahren soll nun die Todesursache geklärt werden.

Titelfoto: Marko Förster