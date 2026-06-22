22-Jähriger will Reisenden auf die Gleise ziehen, danach startet er eine Prügeltour

Köln - Ein 22 Jahre alter Mann soll in Köln an einem Bahn-Haltepunkt einen Reisenden umklammert und versucht haben, ihn in Richtung Gleise zu ziehen.

Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, war der 22-jährige Schläger schon früher wegen Gewaltdelikten aufgefallen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Beide seien dann zu Boden gefallen, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei. Umstehende Reisende hätten eingegriffen und die beiden getrennt. Vorher soll der 22-Jährige den Reisenden schon geschlagen haben. Dieser trug mehrere Hämatome und Schürfwunden davon.

Anschließend stieg der Tatverdächtige in eine S-Bahn in Richtung Köln Hauptbahnhof. Auf Höhe des Bahnhofs Köln Messe/Deutz soll er zwei Reisenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann setzte er den Angaben zufolge seine Angriffe im Hauptbahnhof fort.

Im Bereich einer Gastronomie habe er nach bisherigen Erkenntnissen auf einen 47 Jahre alten Reisenden eingeschlagen und eingetreten.

Als Einsatzkräfte der Bundespolizei eingetroffen seien, habe er dem auf dem Boden liegenden Opfer Faustschläge verpasst. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen mit zu ihrer Dienststelle.

Ermittlungen hätten ergeben, dass der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen sei. Zudem habe er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.