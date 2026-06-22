Verwirrte Seniorin läuft über die A4 und stürzt mehrfach

Erfurt - Am Sonntagabend hat eine verwirrte Frau einen Polizeieinsatz auf der A4 bei Erfurt ausgelöst.

Die verwirrte Frau hatte mit ihrem Fußmarsch auf der A4 nicht nur sich, sondern auch die Autofahrer in große Gefahr gebracht. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die 75-Jährige war zu Fuß auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit.

Den Angaben nach war die Dame nicht nur auf dem Standstreifen gelaufen, sondern hatte sogar die Fahrstreifen überquert. Während ihres Fußmarsches war die Frau mehrfach gestürzt.

Die verwirrte 75-Jährige konnte in der Folge von den alarmierten Beamten aufgeschnappt werden. Danach wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.