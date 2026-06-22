Betrunkener Autofahrer rast in Kreisverkehr und verursacht schweren Unfall

Altenburg - Ein betrunkener Autofahrer hat am Wochenende in Altenburg einen schweren Unfall verursacht.

Der betrunkene 35-Jährige verletzt sich bei dem Unfall schwer. (Symbolfoto) © 123RF/bonzodog

Der 35-Jährige hatte unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr gefahren, erklärte die Polizei.

Den Angaben nach überfuhr der Mann die Mittelinsel und krachte anschließend mit mehreren Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem Telekommunikations-Verteilerkasten zusammen.

Der betrunkene Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.