31.08.2023 11:51 23-Jähriger läuft mit mehreren Messern durch Stadtgebiet

In Suhl ist am Mittwochabend ein 23-Jähriger durch die Stadt gelaufen. Mit dabei hatte er Gegenstände, die nichts in der Öffentlichkeit verloren haben.

Von Christian Rüdiger

Suhl - In Suhl ist am Mittwochabend ein 23-Jähriger durch die Stadt gelaufen. Mit dabei hatte er Gegenstände, die nichts in der Öffentlichkeit verloren haben. Die Beamten konnten den beschriebenen Mann ausfindig machen und entdeckten bei der Kontrolle sogar mehr als nur ein Messer. (Symbolfoto) © 123 RF/ Christian Horz Der junge Mann war mit einem Messer im Stadtgebiet unterwegs gewesen, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Mehrere Passanten hatten den Mann entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Die alarmierten Beamten konnten in der Folge eine Person in der Friedrich-König-Straße antreffen, die auf die Beschreibung der besorgten Bürger passte. Bei der darauffolgenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte das beschriebene Messer und sogar noch ein weiteres im Rucksack des Mannes. Beide Gegenstände wurden anschließend sichergestellt. Polizeimeldungen Geldautomat gesprengt: Vier Personen flüchten in dunklem Audi Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Beim nächsten Mal vielleicht ohne Messer auf die Straße gehen ...

Titelfoto: 123 RF/ Christian Horz