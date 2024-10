24-Jähriger rast mit Wagen voller "Freunde" über deutsche Grenze, dann kommt die Wahrheit raus

Aachen - Unter lebensgefährlichen Bedingungen hat ein junger Mann (24) am vergangenen Wochenende mehr als ein Dutzend Menschen illegal in die Bundesrepublik eingeschleust. Der 24-Jährige wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Haft.

Der Wagen des jungen Mannes war im Rahmen der Grenzkontrollen aufgefallen. Die Bundespolizei landete hierbei einen Volltreffer! (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag schilderte, waren Beamte am vergangenen Samstag auf das Fahrzeug des jungen Inders aufmerksam geworden, der in hohem Tempo und zahlreichen Insassen an Bord über die A44 von Belgien nach Deutschland fuhr.

Die Beamten folgten dem Wagen des Mannes und schafften erst nach einigen Kilometern, den jungen Fahrer zum Anhalten zu bewegen.

Als die Polizei dann einen Blick in den Wageninnenraum warf, wurde schnell klar, warum der 24-Jährige es derart eilig gehabt hatte. Denn das Fahrzeug war lediglich für neun Insassen ausgelegt, der Fahrer hatte jedoch 15 Menschen an Bord!

"Auf den mit üblicherweise drei Mitreisenden besetzten Rückbänken fanden die [...] Beamten jeweils fünf Personen vor. Zudem transportierte der junge Mann zwei Personen auf dem Beifahrersitz sowie weitere Personen im Kofferraum des Wagens", schilderte der Sprecher die gefährliche Lage vor Ort.

Bei der anschließenden Überprüfung aller Personen stellte die Polizei fest, dass keiner der fünfzehn Mitreisenden ein gültiges Reisedokument mit sich führte. Der Anfangsverdacht der Beamten, dass der junge Mann die Menschen eingeschleust hatte, bestätigte sich somit.