24-Jähriger tötet Mutter (†55): Sie bat zuvor die Polizei um Hilfe

Lübeck - Ein 24 Jahre alter Lübecker, der seine Mutter getötet haben soll, wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Beweggründe zu der Tat seien noch unbekannt, die Ermittlungen dauerten an. Gegenüber der Polizei habe der Beschuldigte bislang keine Angaben gemacht.

Anhand der Spurenlage ist nach Angaben der Ermittler davon auszugehen, dass die Frau am Donnerstag durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet wurde.

Der leblose Körper seiner 55 Jahre alten Mutter habe im Flur der gemeinsam bewohnten Wohnung in der Altstadt gelegen, heißt es in der Mitteilung. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Der 24-Jährige war am Donnerstag in der Lübecker Altstadt festgenommen worden.

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit.

Laut Polizei war der 24-Jährige bereits aufgrund akuter Fremd- und Eigengefährdung in eine Klinik eingewiesen worden, wurde am 27. September jedoch entlassen.

Am 28. September wandte sich die Mutter an die Polizei und bat die Beamten, ihren Sohn wieder in Obhut zu nehmen. Dies wurde jedoch abgelehnt.

Die 55-Jährige suchte daraufhin noch zwei weitere Male die Polizei auf, um die Sorgen um ihren Sohn zu äußern. Außerdem teilte sie mit, dass sie einen Termin mit dem Gesundheitsamt vereinbart habe.

Noch vor Wahrnehmung des Termins kam es am Donnerstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung zu der gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der die Lübeckerin so schwer verletzt wurde, dass sie noch vor Eintreffen der Rettungskräfte ihren Verletzungen erlag.

