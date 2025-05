08.05.2025 17:16 875 Brutales Tötungsdelikt unter Kollegen: Frau stirbt noch am Tatort, Verdächtiger in U-Haft

Am Mittwochabend ist es in Krefeld (NRW) zu einem Tötungsdelikt gekommen: Eine Frau wurde von ihrem Arbeitskollegen (25) erstochen. Der Mann sitzt in U-Haft.

Von Laura Miemczyk

Krefeld - Bluttat am Mittwochabend: Im nordrhein-westfälischen Krefeld ist es zu einem tödlichen Messerangriff gekommen, bei dem eine Frau ums Leben kam. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen (25) kurz nach der Tat in Krefeld fest. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, haben Polizisten kurz nach der Tat einen 25-jährigen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht, wie die Beamten betonten. Der 25-Jährige wurde noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Krefeld vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Mann in Untersuchungshaft schickte. Tatvorwurf: Totschlag! Nach Angaben der Ermittler befand sich der Verdächtige am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr zusammen mit dem späteren Opfer im Aufenthaltsraum eines Modegeschäfts an der Hochstraße, wo es letztlich zu der tödlichen Messerattacke kam. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Polizeimeldungen Erzgebirge: Erst randaliert, dann Hausbewohner mit Messer bedroht Nach Bild-Informationen soll es sich um eine Filiale der Modekette "New Yorker" gehandelt haben. Der junge Mann und die Frau waren nach Polizeiangaben Arbeitskollegen. "Die Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen", erklärte ein Sprecher der Beamten. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt auf Hochtouren. Erstmeldung um 12.03 Uhr; zuletzt aktualisiert um 17.16 Uhr.

