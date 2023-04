18.04.2023 13:42 25 Tonnen "Grummbeeren" in Schieflage und Komplettausfall der Bremse: Polizei greift ein!

In der Pfalz schnappten die Schwerverkehrsüberwachung am Montag gleich zweimal zu. In beiden Fällen nahmen Lkw-Fahrer ein tödliches Risiko billigend in Kauf.

Von Maximilian Hölzel

Ramstein-Miesenbach - Viel zu tun! In der Pfalz schlugen Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung am Montagnachmittag gleich zweimal zu. In beiden Fällen haben die Lastwagenfahrer ein tödliches Risiko billigend in Kauf genommen. Am Montagnachmittag stellten Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung zwei Sattelschlepper sicher, die beinahe für ein riesiges Unglück gesorgt hätten. © Polizeidirektion Kaiserslautern Wie die Polizei berichtet, wurde den Beamten zunächst ein "schiefhängender" Sattelzug bei Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) gemeldet. Als die Lasten-Spezialisten das Fahrzeug überprüften, stellte sich schnell heraus, wieso hier der komplette Sattelauflieger stark nach rechts geneigt war und umzukippen drohte.

Der Transporter hatte 25 Tonnen im pfälzischen Wortlaut "Grumbeeren" (Kartoffeln) geladen, die sich aufgrund unzureichender Sicherung selbstständig gemacht hatten und für das Ungleichgewicht sorgten. Weil der Fahrer vor Ort die Kartoffeln auch im Nachhinein nicht vorschriftsmäßig befestigen konnte, wurde ihm in der Folge die Weiterfahrt bis auf Weiteres verboten. Die Kartoffeln wären sonst sicherlich früher oder später auf der Fahrbahn gelandet. Bei einer darauffolgenden weiteren Kontrolle eines anderen Sattelzuges stellte die Schwerverkehrsüberwachung extreme technische Mängel am Lkw fest. Die Bremskraftregulierung des Sattelschleppers war komplett ausgefallen, Teile der Druckluftanlage stark verrostet. Ein Totalausfall der Bremsanlage hätte sich jederzeit einstellen können. Nicht auszudenken, was in diesem Fall passiert wäre. Wegen der akuten Gefahr musste auch diesem Lastwagen bis zur Reparatur die Weiterfahrt untersagt werden. Der zweite kontrollierte Sattelzug hatte extreme Probleme mit der Bremsanlage, die demnächst zu einem Totalausfall der Bremse geführt hätten. © Polizeidirektion Kaiserslautern Nun kommt auf die beiden Brummifahrer sowie deren Halterfirmen eine saftige Geldstrafe zu.



Titelfoto: Montage: Polizeidirektion Kaiserslautern