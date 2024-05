Grünen-Politiker geschlagen und beleidigt: Polizei sucht Zeugen

Essen - Am vergangenen Donnerstag attackierten Unbekannte zwei Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Einer der beiden wurde sogar verletzt. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen.

Kai Gehring (46) von Bündnis 90/Die Grünen wurde verbal attackiert. © Christophe Gateau/dpa

Rolf Fliß (65), dritter Bürgermeister der Stadt Essen, und Kai Gehring (46), Abgeordneter des Bundestages, wurden gegen 22.30 Uhr von einer Gruppe Passanten angesprochen.

Das Gespräch mündete in einen Streit, bei dem einer der Gruppe dem 65-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Zudem sollen beide Politiker von demselben Täter und einem weiteren beleidigt worden sein. Anschließend seien die beiden Unbekannten in einem Taxi in Fahrtrichtung Innenstadt geflüchtet.

Bürgermeister Rolf Fliß wurde durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort von Ärzten behandelt.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen befragt. Demnach soll es sich bei dem Schläger um einen Angreifer handeln, der mit einer Personengruppe von drei bis fünf Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren unterwegs gewesen sein soll.