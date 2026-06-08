2500 Kilogramm zu viel: Polizei stoppt Transporter

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In Himmelkron stoppt die Polizei ein Fahrzeug mit mehr als 2500 Kilogramm zu viel an Bord. Wie erkannten die Beamten den überladenen Transporter?

Von Charlotte Haft

Himmelkron - Mit erheblicher Überladung ist ein Transporter in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) unterwegs gewesen.

Die Polizei bat einen Transporter zum Wiegen und deckte einen herben Verstoß auf. (Symbolbild)
Die Polizei bat einen Transporter zum Wiegen und deckte einen herben Verstoß auf. (Symbolbild)  © Armin Weigel/dpa

Statt der erlaubten 3500 Kilogramm brachte er ein Gewicht von 6020 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug fiel den Polizeibeamten den Angaben zufolge an der Kulmbacher Straße auf, weil es beim Fahren stark wankte. Zudem waren die Federn des Transporters stark eingedrückt.

Deshalb musste er zum Wiegen. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Gegen den Fahrer und die Firma wurde ein Verfahren eingeleitet.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

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