2500 Kilogramm zu viel: Polizei stoppt Transporter

Himmelkron - Mit erheblicher Überladung ist ein Transporter in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) unterwegs gewesen.

Die Polizei bat einen Transporter zum Wiegen und deckte einen herben Verstoß auf. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Statt der erlaubten 3500 Kilogramm brachte er ein Gewicht von 6020 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug fiel den Polizeibeamten den Angaben zufolge an der Kulmbacher Straße auf, weil es beim Fahren stark wankte. Zudem waren die Federn des Transporters stark eingedrückt.