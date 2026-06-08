2500 Kilogramm zu viel: Polizei stoppt Transporter
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Von Charlotte Haft
Himmelkron - Mit erheblicher Überladung ist ein Transporter in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) unterwegs gewesen.
Statt der erlaubten 3500 Kilogramm brachte er ein Gewicht von 6020 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei mitteilte.
Das Fahrzeug fiel den Polizeibeamten den Angaben zufolge an der Kulmbacher Straße auf, weil es beim Fahren stark wankte. Zudem waren die Federn des Transporters stark eingedrückt.
Deshalb musste er zum Wiegen. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Gegen den Fahrer und die Firma wurde ein Verfahren eingeleitet.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa