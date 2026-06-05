26-Jährige an Bahnhof angegriffen: Polizei bittet um Hilfe nach sexuellem Übergriff

Kühren - Nach einem sexuellen Übergriff am Kührener Bahnhof in Wurzen (Landkreis Leipzig ) bittet die Polizei um Hinweise zu dem Vorfall.

Am Kührener Bahnhof ist am Mittwoch eine 26-Jährige von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen worden. © Polizei Leipzig

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, an der dortigen Bushaltestelle.

Als eine 26-Jährige dort auf den Bus wartete, sei sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden. Die Frau habe daraufhin die Haltestelle verlassen, kam jedoch nicht weit: Der Täter habe sie zu Boden gerissen. Anschließend, so die Polizei, sei es zu einer unsittlichen Berührung gekommen.

Der Unbekannte sei im Anschluss in Richtung Kühren geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Dabei wurde auch eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht: