26-Jährige an Bahnhof angegriffen: Polizei bittet um Hilfe nach sexuellem Übergriff

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Nach einem sexuellen Übergriff am Kührener Bahnhof in Wurzen (Landkreis Leipzig) bittet die Polizei um Hinweise zu dem Vorfall.

Von Eric Mittmann

Kühren - Nach einem sexuellen Übergriff am Kührener Bahnhof in Wurzen (Landkreis Leipzig) bittet die Polizei um Hinweise zu dem Vorfall.

Am Kührener Bahnhof ist am Mittwoch eine 26-Jährige von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen worden.
Am Kührener Bahnhof ist am Mittwoch eine 26-Jährige von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen worden.  © Polizei Leipzig

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, an der dortigen Bushaltestelle.

Als eine 26-Jährige dort auf den Bus wartete, sei sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden. Die Frau habe daraufhin die Haltestelle verlassen, kam jedoch nicht weit: Der Täter habe sie zu Boden gerissen. Anschließend, so die Polizei, sei es zu einer unsittlichen Berührung gekommen.

Der Unbekannte sei im Anschluss in Richtung Kühren geflüchtet.

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Die Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Dabei wurde auch eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht:

  • 1,80 bis 1,90 Meter groß
  • dunkelblondes, halblanges, strähniges Haar
  • wirkte ungepflegt
  • bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer langen, dunklen Hose und schwarzen Schuhen
  • trug eine Brille
Die Frau hatte an der dortigen Bushaltestelle gewartet. Als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde und sie daraufhin gehen wollte, kam es zu der Attacke.
Die Frau hatte an der dortigen Bushaltestelle gewartet. Als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde und sie daraufhin gehen wollte, kam es zu der Attacke.  © Polizei Leipzig

Laut Polizei nutzte der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl vor als auch nach der Tat die S-Bahn-Verbindung.

Hinweise nimmt die Kriminalaußenstelle Grimma unter Tel. 0347/70890 oder die Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 entgegen.

Titelfoto: Polizei Leipzig

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