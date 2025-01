27-Jährige in Marzahn im Fahrstuhl getötet: Ex-Freund festgenommen!

Nach dem Fund der getöteten 27-Jährigen waren auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) am Tatort. © Thomas Peise

Der 29-Jährige stehe in dringendem Verdacht, die Frau getötet zu haben, die am Samstag mit schwersten Verletzungen im Fahrstuhl eines Plattenbaus an der Marzahner Chaussee gefunden worden war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Meldung mit.

Polizisten nahmen den ehemaligen Lebensgefährten der Getöteten gegen 13.25 Uhr in Wedding fest. Am Mittwoch soll der Mann zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Informationen zum Hintergrund und der möglichen Motivation des Tatverdächtigen lagen zunächst nicht vor.

Das Verbrechen hatte am vergangenen Wochenende für tiefe Bestürzung gesorgt. Nach dem Fund der toten Frau in dem Marzahner Wohnhaus war zunächst unklar, um wen genau es sich handelt. Erst später konnte die Identität der 27-Jährigen festgestellt werden.

Eine Obduktion bestätigte am Sonntag, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Mit der Festnahme des 29-Jährige gibt es nun einen weiteren Fall in Berlin, bei dem ein Mann in Verdacht steht, seine Ex-Partnerin getötet zu haben.