29-Jähriger nach Macheten-Attacke in U-Haft

Ulm - Nach einem gewalttätigen Angriff auf einen 24-Jährigen am Sonntagabend in Ulm sitzt ein 29 Jahre alter Mann in U-Haft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen!

Die Polizei in Ulm wurde zu einer eskalierten Auseinandersetzung gerufen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch erklärten, ereignete sich die Tat gegen 21.30 Uhr in der Karl-Schefold-Straße. Nach ersten Erkenntnissen forderte eine Gruppe von etwa fünf Personen ein Treffen mit dem 24-Jährigen.

Im Verlauf eines Streitgesprächs eskalierte die Situation und die Gruppe griff den jungen Mann an.

"Dabei kamen wohl auch ein Messer und eine Machete zum Einsatz", so die Polizei. Ein 29-Jähriger aus der Gruppe schlug zudem mit einem Holzstock auf das Opfer ein. Der 24-Jährige rettete sich in eine nahe gelegene Tankstelle, wo der Notruf gewählt wurde.

Mehrere Streifenwagen leiteten eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Dabei gelang es den Beamten, den 29-jährigen Tatverdächtigen, der mit dem Holzstock zugeschlagen haben soll, festzunehmen.

Der attackierte 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Sanitätern versorgt.