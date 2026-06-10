29-Jähriger nach Macheten-Attacke in U-Haft
Ulm - Nach einem gewalttätigen Angriff auf einen 24-Jährigen am Sonntagabend in Ulm sitzt ein 29 Jahre alter Mann in U-Haft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen!
Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch erklärten, ereignete sich die Tat gegen 21.30 Uhr in der Karl-Schefold-Straße. Nach ersten Erkenntnissen forderte eine Gruppe von etwa fünf Personen ein Treffen mit dem 24-Jährigen.
Im Verlauf eines Streitgesprächs eskalierte die Situation und die Gruppe griff den jungen Mann an.
"Dabei kamen wohl auch ein Messer und eine Machete zum Einsatz", so die Polizei. Ein 29-Jähriger aus der Gruppe schlug zudem mit einem Holzstock auf das Opfer ein. Der 24-Jährige rettete sich in eine nahe gelegene Tankstelle, wo der Notruf gewählt wurde.
Mehrere Streifenwagen leiteten eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Dabei gelang es den Beamten, den 29-jährigen Tatverdächtigen, der mit dem Holzstock zugeschlagen haben soll, festzunehmen.
Der attackierte 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Sanitätern versorgt.
Haftbefehl gegen 29-Jährigen
Am selben Abend stellten die Ermittler fest, dass ein 26-Jähriger mit einer Schnittverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Ob und wie er an der Auseinandersetzung beteiligt war, ist derzeit unklar.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Ulm am Montag Haftbefehl gegen den 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei geht aktuell davon aus, dass sich die Beteiligten untereinander kannten.
Die Ulmer Polizei bittet Personen, die eine Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)