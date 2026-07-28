Ins Gesicht geschossen: Mann in Berlin mit Schreckschusswaffe verletzt

Berlin - Drei Männer sollen einen 23-Jährigen brutal attackiert und ihm aus nächster Nähe mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen haben. Anschließend sollen sie ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht haben und geflüchtet sein.

Auf dem Bahnsteig der U2 wurde ein junger Mann von drei unbekannten Angreifern verletzt. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Der junge Mann wartete am Montagabend gegen 21.50 Uhr auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Linie U2 in Richtung Ruhleben, als die drei bislang unbekannten Männer ihn plötzlich angegriffen haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll einer der Angreifer eine Schreckschusswaffe gezogen und aus kurzer Distanz auf das Gesicht des 23-Jährigen geschossen haben. Der Mann ging daraufhin zu Boden.

Obwohl der Mann bereits am Boden lag, sollen die Täter ihm zusätzlich Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung des Bahnsteigs der U-Bahn-Linie U5.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen am Auge sowie an der umliegenden Haut. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.