29-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme und würgt Polizeihund

Neumünster - Ein 29 Jahre alter Mann hat sich in Neumünster so vehement gegen seine Festnahme gewehrt, dass drei Polizeibeamte verletzt wurden. Auch ein Polizeihund sei von dem Mann geschlagen und gewürgt worden, berichtete die Polizei. Wegen seines hochgradig aggressiven Verhaltens sei der 29-Jährige vom Amtsgericht Neumünster in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.