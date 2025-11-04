3,3 Promille auf der A9! Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Pegnitz - Mit mehr als 3,3 Promille ist ein Autofahrer auf der A9 bei oberfränkischen Pegnitz im Landkreis Bayreuth unterwegs gewesen.

Einem anderen Verkehrsteilnehmer fiel der betrunkene Fahrer auf – er alarmierte die Polizei. (Symbolbild) © 123rf/ Jaromír Chalabala

Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen gemeldet, der in Richtung Berlin über alle drei Fahrstreifen in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife der Polizei Bayreuth stoppte das Auto schließlich an einem Rasthof.

Der 42 Jahre alte Fahrer war deutlich betrunken, auch sein Beifahrer kam auf 3,6 Promille.

Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 16.20 Uhr den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.