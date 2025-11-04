3,3 Promille auf der A9! Polizei stoppt betrunkenen Fahrer
Von Tizian Gerbing
Pegnitz - Mit mehr als 3,3 Promille ist ein Autofahrer auf der A9 bei oberfränkischen Pegnitz im Landkreis Bayreuth unterwegs gewesen.
Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen gemeldet, der in Richtung Berlin über alle drei Fahrstreifen in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte.
Eine Streife der Polizei Bayreuth stoppte das Auto schließlich an einem Rasthof.
Der 42 Jahre alte Fahrer war deutlich betrunken, auch sein Beifahrer kam auf 3,6 Promille.
Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 16.20 Uhr den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.
Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Nach Polizeiangaben kam es zu keiner Gefährdung anderer Autofahrer.
