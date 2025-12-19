 662

Kurz vor Weihnachten: Zusteller entsorgt 50 Pakete im Wald

Geschenke im Wald statt unterm Baum: Ein Passant findet 50 Pakete – für viele bleibt die Vorfreude auf Weihnachten erstmal aus.

Von Markus Brachat

Friedrichshafen - Ein Paketzusteller soll in Baden-Württemberg rund 50 Sendungen im Wald entsorgt haben – ihre Zustellung vor Weihnachten ist damit ungewiss.

Der Paketbote soll Dutzende Pakete in ein Waldstück geworfen haben. (Symbolfoto)
Der Paketbote soll Dutzende Pakete in ein Waldstück geworfen haben. (Symbolfoto)  © 123RF/armmypicca

Ein Passant entdeckte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die teils durchnässten Pakete auf dem Wanderspielplatz "Horach" bei Ailingen in Friedrichshafen, wie die Polizei mitteilte.

Die Sendungen waren demnach an Empfänger in den Orten Ailingen und Meersburg adressiert und wurden von Beamten sichergestellt.

Gegen den mutmaßlichen Zusteller werde nun wegen Verletzung des Postgeheimnisses ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann bei der Tat beobachtet haben, unter der Rufnummer 07541/701-0 um Hinweise. Das Lieferunternehmen will die Pakete nun zeitnah abholen.

