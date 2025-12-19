Kurz vor Weihnachten: Zusteller entsorgt 50 Pakete im Wald
Von Markus Brachat
Friedrichshafen - Ein Paketzusteller soll in Baden-Württemberg rund 50 Sendungen im Wald entsorgt haben – ihre Zustellung vor Weihnachten ist damit ungewiss.
Ein Passant entdeckte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die teils durchnässten Pakete auf dem Wanderspielplatz "Horach" bei Ailingen in Friedrichshafen, wie die Polizei mitteilte.
Die Sendungen waren demnach an Empfänger in den Orten Ailingen und Meersburg adressiert und wurden von Beamten sichergestellt.
Gegen den mutmaßlichen Zusteller werde nun wegen Verletzung des Postgeheimnisses ermittelt.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann bei der Tat beobachtet haben, unter der Rufnummer 07541/701-0 um Hinweise. Das Lieferunternehmen will die Pakete nun zeitnah abholen.
