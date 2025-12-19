Ganz schlechter Zeitpunkt: Mann fällt bei seinem Bewährungshelfer Kokain aus Tasche

Kassel - Es gibt im Leben immer mal ungünstige Zeitpunkte, einen ganz üblen hat ein 36 Jahre alter Mann erwischt.

Das Kokain-Missgeschick hat Folgen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ausgerechnet während eines Termins mit seinem Bewährungshelfer bei der Bewährungshilfe, die sich in der Frankfurter Straße in einem Gebäude mit dem Gericht befindet, ist dem Kasseler ein Tütchen aus der Tasche gefallen. Dessen Inhalt? Kokain.

Der Vorfall, der sich gegen 14.15 Uhr abgespielt hat, hat für den 36-Jährigen wohl weitreichende Folgen.

Da Polizeiangaben vom Freitag zufolge bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung der Wohnung im Stadtteil Helleböhn weitere Drogen sichergestellt werden konnten, muss er sich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln entsprechend verantworten.

Gefunden wurden sieben Gramm Kokain, mehr als 40 Gramm Amphetamine und Ecstasy-Tabletten.