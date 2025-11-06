30.000 Euro Schaden: Steineschmeißer bewerfen Bahnhofswand

Niesky - Vandalen haben am Bahnhof der Kleinstadt Niesky (Landkreis Görlitz ) für Zerstörung gesorgt!

Die Lärmschutzwand am Bahnhof Niesky - ordentlich eingedellt. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, haben Unbekannte eine Lärmschutzwand auf einer Breite von knapp 25 Metern beschädigt. Möglicherweise schmissen sie mit Schottersteinen, hieß es. Fotos zeigen die Wand mit zahlreichen Dellen.

Der Zeitraum der Tat blieb unklar. Sie soll sich jedoch vor Dienstag, dem 4. November 2025 zugetragen haben. Der Sachschaden an der Wand summiert sich nach Schätzungen auf rund 30.000 Euro!

Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und suchen Zeugen.