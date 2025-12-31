Streit zwischen Männern eskaliert: Stichwunde am Hinterkopf

Ingolstadt - Bei einem Streit hat ein Mann seinen Kontrahenten eine Stichwunde zugefügt und wurde deshalb festgenommen.

Die Polizei ermittelt nach einem blutigen Streit in Ingolstadt. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag kurz vor Mitternacht in einem Restaurant an der Ettinger Straße zunächst zum verbalen Streit zwischen einem 39-Jährigen und einem 29-Jährigen.

Gegen 23.50 Uhr verlagerte sich die Situation nach draußen, wo die Männer körperlich aufeinander losgingen.

Der Ältere fügte dem Jüngeren mit einem spitzen Gegenstand eine Stichwunde am Hinterkopf zu.

Als ein Zeuge die Streitenden schließlich trennte, ließ der Täter vom Verletzten ab und ergriff die Flucht. Der 29-Jährige musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Derweil fahndete die Polizei nach dem 39-Jährigen. Er konnte wenig später in seiner Wohnung festgenommen werden.