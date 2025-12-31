Mülltonnenbrand in Heiligenstadt: Feuerwerk als mögliche Ursache?

Heilbad Heiligenstadt - Am späten Dienstagabend kam es in Heiligenstadt zu einem Brand an Abfallbehältern.

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Dienstagabend zu einem brennenden Müllcontainer in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße aus. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 23.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rheda-Wiedenbrücker-Straße alarmiert, nachdem dort Mülltonnen in Flammen gestanden hatten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und ein Ausbreiten verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch gezündete Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Konkrete Hinweise auf mögliche Verursacher liegen derzeit jedoch nicht vor.