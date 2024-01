30-Jähriger auf offener Straße niedergestochen: Polizei gibt neues Detail bekannt!

Köln - Im Fall eines in der Kölner Innenstadt schwer verletzten Mannes ermittelt die Polizei nun wegen schweren Raubes.

Das Opfer (30) musste nach der Messer-Attacke auf der Kölner Schildergasse notoperiert werden. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Das sagte ein Polizeisprecher am Montag. Von einem versuchten Tötungsdelikt gehe man mittlerweile nicht mehr aus, erklärte er.

Nach dem Tatverdächtigen werde aber weiterhin gefahndet.

Die Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, dass ein 30-Jähriger in der Kölner Fußgängerzone schwere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten hatte.

Er sei deswegen notoperiert worden. Danach waren zunächst Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen worden.