32-Jähriger nach Schwimmbad-Besuch spurlos verschwunden: Polizei bittet dringend um Hilfe

Bad Homburg - Seit mehreren Tagen fehlt von einem 32-jährigen Mann aus Bad Homburg jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Nun wenden sich die Ermittler mit einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung und hoffen auf Hinweise.

Der 32-jährige Eryk Kowalski wurde seit Samstag nicht mehr gesehen und gilt als vermisst. © Polizeipräsidium Westhessen

Wie die Polizei mitteilt, wird der 32-jährige Eryk Kowalski seit Samstag (20. Juni 2026) vermisst.

Der Mann hielt sich an diesem Tag gemeinsam mit Bekannten in einem Schwimmbad in Bad Homburg auf.

Gegen 17 Uhr entfernte er sich von der Gruppe und ist seitdem nicht mehr gesehen worden.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Eryk Kowalski ein blaues T-Shirt sowie dunkelblaue Shorts.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.