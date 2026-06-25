Frau wählt Notruf: Kurze Zeit später schießt Polizist einen Mann nieder

Rostock - Heftige Szene in der Hansestadt: Am Donnerstagnachmittag eskalierte ein Polizeieinsatz am Schwanenteich in Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ). Der Vorfall endete mit einem Schuss aus einer Dienstwaffe.

Nachdem die Polizei einen Tatverdächtigen antraf, kam es zur Schussabgabe durch einen Beamten in Rostock. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 36 Jahre alter Mann von einem Beamten getroffen und dabei schwer verletzt. Dieser wurde daraufhin medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Notruf, der zuvor gegen 15 Uhr abgegeben wurde.

Eine Frau hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie eigenen Angaben zufolge von dem Mann bedroht worden war. Als die Einsatzkräfte wenig später am Ort des Geschehens ankamen, trafen sie auf den Tatverdächtigen.

Doch die Situation spitzte sich offenbar rasch zu: Es folgte die Schussabgabe des Beamten.