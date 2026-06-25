Frau stößt Kinder von Brückengeländer: Jungen verletzt, Täterin flüchtig

Dinkelsbühl - Zwei Elfjährige wollen von einer Brücke in einen Fluss springen. Plötzlich steuert eine Unbekannte auf sie zu - und stößt die beiden Jungen vom Geländer.

Die Polizei sucht nach der Täterin. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die beiden Kinder verletzten sich bei dem Angriff im bayerischen Dinkelsbühl am Mittwochabend leicht, wie die Polizei mitteilte.

Die Elfjährigen wollten demnach gegen 18.55 Uhr vom sogenannten Wörnitzsteg zwischen Inselweg und dem Parkplatz "Schwedenwiese" in die Wörnitz springen.

Eine Passantin lief den Angaben zufolge zur gleichen Zeit über die Brücke und stieß beide Jungen unvermittelt vom Geländer.

Die Kinder prallten dadurch auf dem Geländer auf und fielen in den Fluss. Einer erlitt Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, der zweite trug Schürfwunden und Schmerzen davon. Beide mussten laut Polizei später ärztlich behandelt werden.

Nach dem Vorfall sei es noch zu einem Streit zwischen den Jungen und der Frau gekommen. Diese habe sich dann zu Fuß in Richtung Luitpoldstraße entfernt.

Die Polizei sucht nach der Unbekannten und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Frau die Kinder mit Absicht verletzten wollte", sagte ein Polizeisprecher.