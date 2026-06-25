Frau stößt Kinder von Brückengeländer: Jungen verletzt, Täterin flüchtig
Von Charlotte Haft und Benedikt Zinsmeister
Dinkelsbühl - Zwei Elfjährige wollen von einer Brücke in einen Fluss springen. Plötzlich steuert eine Unbekannte auf sie zu - und stößt die beiden Jungen vom Geländer.
Die beiden Kinder verletzten sich bei dem Angriff im bayerischen Dinkelsbühl am Mittwochabend leicht, wie die Polizei mitteilte.
Die Elfjährigen wollten demnach gegen 18.55 Uhr vom sogenannten Wörnitzsteg zwischen Inselweg und dem Parkplatz "Schwedenwiese" in die Wörnitz springen.
Eine Passantin lief den Angaben zufolge zur gleichen Zeit über die Brücke und stieß beide Jungen unvermittelt vom Geländer.
Die Kinder prallten dadurch auf dem Geländer auf und fielen in den Fluss. Einer erlitt Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, der zweite trug Schürfwunden und Schmerzen davon. Beide mussten laut Polizei später ärztlich behandelt werden.
Nach dem Vorfall sei es noch zu einem Streit zwischen den Jungen und der Frau gekommen. Diese habe sich dann zu Fuß in Richtung Luitpoldstraße entfernt.
Die Polizei sucht nach der Unbekannten und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Frau die Kinder mit Absicht verletzten wollte", sagte ein Polizeisprecher.
Zeugenaufruf der Polizei Dinkelsbühl
Einer der Jungen konnte noch ein Foto von der Frau machen. Sie wird wie folgt beschrieben:
- dunkle längere Haare, zusammengebunden zu einem Pferdeschwanz
- Alter unbekannt
- Bekleidung: gelbes, ärmelloses Top, kurze blaue Hose, Flip-Flops
Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0985157190 zu melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa