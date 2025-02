33-Jähriger schlägt Polizisten mehrfach ins Gesicht

Was folgte, war eine ausgedehnte Suche nach dem Flüchtigen. Zahlreiche Polizisten beteiligten sich, auch ein Polizei-Hubschrauber wurde angefordert. Der 33-Jährige wurde am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, in der Ortslage Bad Gottleuba aufgespürt und in Gewahrsam genommen.

Der attackierte Beamte wurde leicht verletzt, so der Sprecher.

Inzwischen wurde der Ukrainer an die tschechischen Behörden übergeben.