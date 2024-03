35-Jährige fährt über rote Ampel: Drei Autos Schrott, 50.000 Euro Schaden

Bad Salzungen - Ein schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ereignet.

Trotz roter Ampel fuhr die 35-Jährige weiter und verursachte einen Unfall. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Abgespielt hatte sich der Crash auf der Kreuzung Hersfelder Straße/Langenfelder Straße.

Eine 35-jährige Volkswagen-Fahrerin, die in Richtung Hämbach fuhr, übersah laut Polizeiangaben eine rote Ampel.

Durch diesen Fehler kam es anschließend im Kreuzungsbereich zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Autofahrer. Der VW der Unfallverursacherin überschlug sich daraufhin mehrfach und krachte mit einem an der Kreuzung wartenden Fahrzeug zusammen.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte die verletzte 35-Jährige in der Folge in ein Krankenhaus. Alle drei am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.