Überwachung in alle Richtungen: Münchner Polizei setzt auf mobile Videotürme

Alles in Kürze

Die Münchner Polizei hat insgesamt drei mobile Videotürme beschafft, die mit einer ferngesteuerten Richtungs- und Zoomsteuerung ausgestattet sind. © Peter Kneffel/dpa

"Die Videoüberwachung hilft, Kriminalität zu verhindern und Straftaten aufzuklären", sagte Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) bei der offiziellen Vorstellung.

"Potenzielle Täter werden abgeschreckt, wertvolle Beweise werden gesammelt, die Reaktionszeiten der Polizei werden verbessert – und sie trägt dazu bei, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger einfach noch sicherer fühlen", so Herrmann.

Die bis zu sechs Meter hoch ausfahrbaren Anlagen mit einer ferngesteuerten Richtungs- und Zoomsteuerung sowie einer 360°-Panoramaansichtskamera ermöglichen es den Einsatzkräften, Ereignisse in Echtzeit zu beobachten.

So können sie beispielsweise bei Großveranstaltungen oder an öffentlichen Plätzen nach einem Alarm gezielt schauen, ob jemand tatsächlich eine Waffe in der Hand hat.

Auch können Straftäter so schneller identifiziert und gefasst werden.