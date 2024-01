37-Jähriger geht mit Messer auf Passanten und Kinder los: Psychiatrie!

In Göttingen ging ein Mann (37) mit einem Messer auf Passanten los. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 15.30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein 37-jähriger Mann mit einem Messer bewaffnet auf einem Tankstellengelände herumrennen und Passanten anschreien würde. Dabei bedrohte er wahllos die ihm fremden Menschen.

Er floh schließlich in einen Hochhauskomplex im Maschmühlenweg in Göttingen (Niedersachsen) und bedrohte auch dort die Anwohner.

Der Messer-Mann traf schließlich auf eine Gruppe Kinder und Jugendlicher und ging auch auf sie los, sodass das Oberteil eines Jungen zerschnitten wurde, teilte die Polizei Göttingen mit. Das Kind blieb aber unverletzt.

Ein Großaufgebot der Polizei konnte den 37-Jährigen schließlich in seiner Wohnung antreffen und widerstandslos festnehmen. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, hieß es. Er wurde noch am selben Abend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.