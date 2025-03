37-Jähriger lässt Verwandte Drogen verticken: Plötzlich steht Polizei in der Tür!

Berlin - In Berlin hat die Polizei Wohn- und Geschäftsräume sowie Autos einer mutmaßlichen Drogenbande durchsucht.

Seit spätestens November 2023 sollen mindestens sieben Männer im Alter zwischen 24 und 37 Jahren an Berliner S- und U-Bahnhöfen organisiert Heroin und Kokain verkauft haben.

In der Bunkerwohnung fanden die Beamten rund 900 Gramm Heroin. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Polizisten durchsuchten eine Bunker- und Verpackerwohnung, sechs weitere Wohnungen und ein Café in den Berliner Ortsteilen Neukölln, Oberschöneweide und Gesundbrunnen.

Zudem waren eine Wohnung in Dresden und ein Geschäft in Heidenau Ziel der Ermittler. In der Bunkerwohnung fanden die Beamten demnach 900 Gramm Heroin und mindestens 7200 Euro.

Der 37-Jährige soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie es hieß. Gegen ihn war bereits vor der Festnahme ein Haftbefehl erwirkt worden.

Ob gegen seinen 24 Jahre alten Bruder und den 27-jährigen Besitzer der Bunkerwohnung Haftbefehle beantragt werden, prüfen die Behörden. Die drei anderen Festgenommenen kamen wieder auf freien Fuß.