42-Jähriger wütet pausenlos am Bahnhof: Polizei im 15-stündigen Dauereinsatz

Halle (Saale) - Ein 42-Jähriger sorgte am Hauptbahnhof Halle (Saale) innerhalb von 15 Stunden mehrmals für Aufregung.

Alles in Kürze

Die Bundespolizei hatte alle Hände voll zu tun am Dienstag und Mittwoch. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Mann zunächst am Dienstagabend gegen 21.37 Uhr beim Schwarzfahren in einer Regionalbahn zwischen Leipzig und Weißenfels erwischt.

"Während der Fahrt belästigte er andere Reisende, rauchte verbotenerweise im Zugabteil und warf mit Batterien um sich", so ein Sprecher. Auch nach mehrmaliger Aufforderung weigerte sich der Mann, den Zug zu verlassen.

Weiter ging es dann um 6.09 Uhr des Folgetages, als der Deutsche in einer S-Bahn von Halle-Nietleben zum Hauptbahnhof Halle (Saale) erneut ohne Ticket unterwegs war.

Eine Stunde später fiel er dann auf dem Hallenser Bahnhofsvorplatz auf, da er den Hitlergruß zeigte und die dazugehörige Parole skandierte. Trotz des bestehenden Hausverbots hielt er sich zudem im Bahnhofsgebäude auf.

Aber damit nicht genug: Wenig später betrat er einen Regionalexpress in Richtung Kassel, wo er gewaltsam in die Kabine des Triebfahrzeugführers einzudringen versuchte. Dabei drohte er ihm auch körperliche Gewalt an. Nachdem er aus dem Zug abgeführt worden war, klaute er zuletzt noch mehrere Waren aus einem Laden im Bahnhof.