30.05.2024 13:46 46-Jähriger bricht in Seniorenheim ein und bedroht Frau mit Messer - Festnahme!

Ein Einbrecher hat in Mettmann eine Frau in einem Seniorenwohnheim mit einem Messer bedroht. Spezialeinsatzkräfte konnten ihn Mittwochabend in Gewahrsam nehmen.

Mettmann - Ein 46-Jähriger ist am Mittwoch (29. Mai) in Mettmann in ein Seniorenwohnheim eingebrochen und hat dort eine 60-Jährige mit einem Messer bedroht. Zum Einsatz kamen unter anderem Spezialeinsatzkräfte. Der psychisch verwirrte Mann war in die Wohnung einer 84-Jährigen in Mettmann eingestiegen. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Donnerstag mitteilte, konnte der polizeibekannte Mann in Gewahrsam genommen werden. Zeugen hatten den Mann bereits am Mittwochmittag gemeldet, da er verwirrt und verwahrlost gewirkt habe, berichtete ein Polizeisprecher. Zu diesem Zeitpunkt habe der 46-Jährige allerdings nicht den Eindruck erweckt, gefährlich zu sein. Polizeimeldungen Mann wird angeschossen und verletzt in Auto zurückgelassen: Täter lässt sich festnehmen! Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann dann am späten Mittwochnachmittag in die Wohnung einer 84-Jährigen eingebrochen. Messerangreifer wurde in psychiatrische Klinik gebracht Als die Seniorin den Fremden bemerkt habe, sei sie zunächst in ein angrenzendes Café geflüchtet und dann mit einer 60-Jährigen in die Wohnung zurückgekehrt. Dort habe der zum Teil unbekleidete Mann die jüngere der beiden Frauen mit einem Messer bedroht. Die von der 60-Jährigen alarmierte Polizei habe daraufhin einen Teil des Wohnkomplexes abgesperrt. Aufgrund der psychischen Verfassung des Mannes seien letztendlich die Spezialeinsatzkräfte hingezogen worden. Er wurde nach Angaben der Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa