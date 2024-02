14.02.2024 19:38 46-Jähriger geht mit Axt auf Ex-Frau los und verletzt sie schwer: Täter flüchtig

In Südhessen fahndet die Polizei nach einem 46-jährigen Mann, der am Mittwochnachmittag in Ober-Ramstadt seine Ex-Frau mit einer Axt schwer verletzt haben soll.

Von Marc Thomé

Ober-Ramstadt - In Ober-Ramstadt bei Darmstadt soll ein 46 Jahre alter Mann mit einer Axt auf seine Ex-Frau (46) eingeschlagen und sie dabei schwer verletzt haben. Der Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ist in vollem Gange. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa Ein Sprecher der Polizei schilderte die Tat, die sich am frühen Nachmittag des heutigen Mittwochs ereignet hatte. Demnach riefen Zeugen gegen 14.15 Uhr über den Notruf bei der Polizei an und meldeten eine Auseinandersetzung sowie eine Schwerverletzte in einem Anwesen in der Schafgrabengasse. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten die schwer verletzte Frau vor, die umgehend vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon in einem Wagen vom Tatort geflohen. Nach ihm wird derweil intensiv gefahndet. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

