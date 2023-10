61-Jähriger stirbt nach brutaler Attacke: Kripo Passau fahndet nach diesem Mann

Pocking - Ein 61-Jähriger ist zweieinhalb Wochen nach einer brutalen Attacke in Niederbayern im Krankenhaus verstorben. Der Täter ist weiter flüchtig. Die Kripo Passau fahndet mit Bildern nach dem Schläger und bittet um Zeugenhinweise.

Die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt den Angreifer. © Polizei

Den Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Attacke am Freitag, dem 6. Oktober, in der Simbacher Straße, auf Höhe des Kolpingweges, im niederbayerischen Pocking.

Demnach schlug der Unbekannte zunächst gegen das Auto des 61-Jährigen. Als der ihn zur Rede stellen wollte, schlug der Mann auf ihn ein.

Anschließend flüchtete der Angreifer über den Kolpingweg vorbei an der Spielothek Tropicana in Richtung Wolfinger Straße.

Das Opfer folgte dem Mann. Wenig später wurde der 61-Jährige schwer verletzt in der Wolfinger Straße auf Höhe der dortigen Ergotherapie-Praxis aufgefunden.

Am gestrigen Dienstag verstarb das Opfer in einem Münchner Krankenhaus. Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gegen den flüchtigen Täter. Der Leichnam soll noch am Mittwoch im Institut für Rechtsmedizin der Universität München obduziert werden.