15.05.2023 13:36 84-Jähriger will Füllstand kontrollieren: Er stirbt im Schacht vom Öltank!

In der südbrandenburgischen Gemeinde Lönnewitz (Landkreis Elbe-Elster) wurde am Montagmorgen ein 84-jähriger Mann tot in einem Sicherungsschacht aufgefunden.

Von Mia Goldstein

Lönnewitz - In der südbrandenburgischen Gemeinde Lönnewitz (Landkreis Elbe-Elster) wurde am Montagmorgen ein 84-jähriger Mann tot in einem Sicherungsschacht aufgefunden. Die Polizei wurde nach Lönnewitz alarmiert. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, alarmierte gegen 6.45 Uhr ein Pflegedienst die Uniformierten zum Grundstück des Mannes. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte fanden den Senior in einem Sicherungsschacht für den Öltank der Heizungsanlage vor. Der Schacht ist unterirdisch in den Boden eingelassen. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Der 84-Jährige sei bei der Kontrolle des Öl-Füllstandes in den Schacht gefallen und dort verstorben.

