Schläge, Bisse, brennende Zigarette: Streit in Gasthaus eskaliert komplett

Konstanz - Ein Betrunkener hat in einer Konstanzer Gaststätte einem Polizisten ins Bein gebissen und mehreren Beamten ins Gesicht geschlagen.

Am Bodensee war ein Streit in einem Gasthaus völlig aus dem Ruder gelaufen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Samstag gegen 2.45 Uhr in der Konzilstraße, wo sich ein Streit zwischen mehreren Personen entwickelte, der in einer Körperverletzung und Sachbeschädigung mündete.

Laut Polizeiangaben ergriffen die aggressiven Störer im Anschluss der Tat zunächst zu Fuß die Flucht. Doch sie kehrten an den Ort des Geschehens zurück, als die eingetroffene Polizei den Sachverhalt aufnahm.

Sogleich erhitzten sich die Gemüter und die Männer bewarfen eine weitere Geschädigte mit einer brennenden Zigarette.

Einer der Beschuldigten rastete daraufhin völlig aus: Er schlug mehreren Ordnungshütern ins Gesicht und biss einen Polizeibeamten ins Bein, sodass dieser ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und seinen Dienst beenden musste.