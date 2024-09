Abgelenkt durch Wespe: Auto überschlägt sich mitten in Wohngebiet

Erkrath - Offenbar abgelenkt durch eine Wespe hat eine Autofahrerin am Dienstag in Erkrath (Kreis Mettmann) einen schweren Unfall verursacht.

Als sie eine Wespe im Auto entdeckte und versuchte, diese über das Beifahrerfenster nach draußen zu lassen, war sie kurz abgelenkt. Dadurch verlor sie auf Höhe der Beethovenstraße die Kontrolle über das Auto, verriss das Lenkrad und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten roten Dacia.

Wie die Polizei berichtete, war die 67-jährige Mercedes-Fahrerin am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Neanderstraße in Erkrath unterwegs.

Zur ambulanten Behandlung kam die Frau anschließend in ein Krankenhaus.

An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamt-Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der Mercedes und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.