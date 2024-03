22.03.2024 09:01 Abiball in Gefahr: Dreiste Diebe klauen Abi-Kasse mit mehr als 10.000 Euro aus Klassenraum

In einer Schule in Limburg an der Lahn haben dreiste Diebe die Kasse für den Abiball aus einem Klassenraum geklaut. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen.

Von Marc Thomé

Limburg - Fällt der Abiball jetzt ins Wasser? Dreiste Diebe haben in einer Schule im mittelhessischen Limburg an der Lahn die komplette Abi-Kasse mit über 10.000 Euro darin geklaut. Die Abiturienten hatten den Klassenraum kurz für ein Fotoshooting verlassen, dann war die Tasche mit dem Geld nicht mehr da. (Symbolbild) © 123rf/uatp2 Ein Sprecher der Polizei berichtete von dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet hatte. Das aus dem Verkauf für den Abiball eingenommene Geld hatten die Abiturienten in einer Geldkassette aufbewahrt. Eine der Schülerinnen transportierte diese in einer Umhängetasche. Als die Abiturienten dann für ein Fotoshooting kurz den Klassenraum verließen, hatte die Schülerin die Umhängetasche dort zurückgelassen. Bei der Rückkehr dann der Schock: Die Tasche samt Geldkassette war weg! Polizeimeldungen Bei Gruppen-Ausflug: Zwei Knackis aus Bernburger Knast geflohen! Sofort wurde die Schulleitung verständigt, die dann alle Eingänge der Schule bis auf einen schloss und die Polizei rief. Zwar wurden viele Schüler von den Polizisten auf freiwilliger Basis durchsucht und auch ein Polizeihund zum Aufspüren von Banknoten kam zum Einsatz, die Kasse blieb aber verschwunden. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

