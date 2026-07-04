Achtjähriger bei E-Scooter-Unfall verletzt: Vater rastet aus und geht auf Autofahrer los

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Ein Achtjähriger mit einem E-Scooter hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Sein Vater rastete daraufhin aus und ging auf den Fahrer los.

Von Jana Renkert

Pliezhausen - Ein spielendes Kind ist in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Anschließend soll der Vater des Jungen den Autofahrer attackiert haben, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der verunglückte Achtjährige als auch der angegriffene Autofahrer wurden leicht verletzt. (Symbolfoto)
Sowohl der verunglückte Achtjährige als auch der angegriffene Autofahrer wurden leicht verletzt. (Symbolfoto)  © Stephan Jansen/dpa

Demnach war der Junge am Freitagabend in einem verkehrsberuhigten Bereich mit einem E-Scooter gegen ein vorbeifahrendes Auto gerollt und dabei gestürzt.

Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei geriet der 45-jährige Vater des Kindes anschließend in Rage. Er soll den 18 Jahre alten Autofahrer mit Fäusten und einem Tretroller attackiert haben. Der 18-Jährige wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

Titelfoto: Stephan Jansen/dpa

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