Achtjähriger bei E-Scooter-Unfall verletzt: Vater rastet aus und geht auf Autofahrer los

Pliezhausen - Ein spielendes Kind ist in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Anschließend soll der Vater des Jungen den Autofahrer attackiert haben, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der verunglückte Achtjährige als auch der angegriffene Autofahrer wurden leicht verletzt. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Demnach war der Junge am Freitagabend in einem verkehrsberuhigten Bereich mit einem E-Scooter gegen ein vorbeifahrendes Auto gerollt und dabei gestürzt.

Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.